العبسي استقبل السفيرة اليونانية

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب جورج عقيص وبول ولويس ابو سليمان ، واطلع منه على الاوضاع السياسية والامنية في البلاد كما بعض الامور المتعلقة بالطائفة .ثم التقى العبسي سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو في زيارة تعارف وبحث معها في العلاقات بين البلدين، واطلع منها على اوضاع الجالية اللبنانية وسبل تفعيل التعاون بين الكنيستين الكاثوليكية واليونانية .وقدم لها العبسي نسخة من كتاب الاورولوغيون لسنة 1514 كهدية تذكارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)