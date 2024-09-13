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لبنان

العبسي استقبل السفيرة اليونانية

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:14
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب جورج عقيص وبول ولويس ابو سليمان ، واطلع منه على الاوضاع السياسية والامنية في البلاد كما بعض الامور المتعلقة بالطائفة .
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ثم التقى العبسي سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو في زيارة تعارف وبحث معها  في العلاقات بين البلدين، واطلع منها على اوضاع الجالية اللبنانية وسبل تفعيل التعاون بين الكنيستين الكاثوليكية واليونانية .

وقدم لها العبسي نسخة من  كتاب الاورولوغيون لسنة 1514  كهدية تذكارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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