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لبنان

اجتماع بين سلام ووفد من برنامج الأغذية العالمي لإطلاق أول مؤشر أسعار شهري عن شهر تموز

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:37
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 يعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم، اجتماعًا مع وفد من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، عند الاولى من بعد ظهر اليوم، لإطلاق أول مؤشر اسعار شهري للسلع الغذائية عن شهر تموز 2024.

وعقب الاجتماع، سيُعقد مؤتمر صحافي مشترك بين الوزير سلام والمدير الإقليمي للبرنامج ماتيو هولينجورث، يتم خلاله الإعلان عن هذا التقرير الذي يهدف إلى وضع نظام موحد للمستهلك يستطيع من خلاله ان يراقب معدل اسعار السلع في لبنان وتعزيز قدرة الوزارة على مراقبة تقلبات الأسعار والحفاظ على الأمن العذائي.
 
وتُعد هذه الخطوة إنجازا جديدا في مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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