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لبنان

الفوعاني: لبنان يشكل عنوان المقاومة للمشروع الإسرائيلي

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:55
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رأى رئيس الهيئة التنفيذية لـ"حركة أمل" مصطفى الفوعاني أن لبنان يشكل عنوان المقاومة للمشروع الإسرائيلي العنصري وهو يمتلك حق الدفاع عن النفس ويتصدى لمشاريع العدو.


وقال الفوعاني خلال احتفال تأبيني في برج البراجنة في بيروت: "كل هذا التهويل والمجازر والمذابح الإسرائيلية يرافقها مشاكل من الداخل وندرك أن الكيان الى تفكك وهزيمة والنصر ساعة صبر".
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أضاف:" فلنكن في هذا الاتجاه جميعاً رغم قلة الإمكانات، ولكننا نمتلك إرادة الحياة والعقيدة الراسخة التي ثبتها الامام الصدر من خلال مسيرة التضحيات والشهادة والمقاومة والتي مازالت تشكل العمق الايديولوجي لحركة أمل وحيث الرئيس نبيه بري يشكل عنوانا في مقاومة كان لنا شرف الطلقة الاولى من عين البنية الى الجنوب الى خلدة والى هذه اللحظات التي يثبت ابناء حركة امل انهم رأس حربة في الدفاع عن لبنان وعن كل اللبنانيين ".
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