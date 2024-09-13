ملف رواتب عمال الاطفائية في طرابلس بين يمق والسيد

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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد وقائد فوج إطفاء طرابلس العميد عبدالله مواس، بحضور عضو المجلس البلدي محمد نور الأيوبي.ودار البحث حول ضرورة ايجاد حل مناسب لمشكلة عمال الاطفائية الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ستة أشهر.بعد اللقاء، قال السيد: "كان رئيس البلدية متجاوبا جدا مع الطروحات والمطالب التي تعيد الاطفائيين الى حياتهم المعتادة، وعندها تحل المشكلة ويعودون الى عملهم كالمعتاد، وطرابلس بحاجة إلى عملهم في هذه الظروف الصعبة، والحمد لله كان الرئيس يمق متفهما لطرحنا ومتعاطفا مع لاطفائيين، وأكد لنا انه سيعرض طرحنا على أعضاء المجلس البلدي في جلسة للمجلس البلدي، لاقراره اذا سمح القانون بذلك، وهو سيكون الى جانب العمال".وختم :" نحن بدورنا نشكر الدكتور يمق لتجاوبه معنا لمصلحة طرابلس والعمال والمياومين الاطفائيين"، وأمل أن تكون الخواتيم سعيدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)