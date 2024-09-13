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لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: غبار الكلينكر جريمة تؤدي إلى أمراض مسرطنة

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:01
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اعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان،  انه" استمرارا لمسلسل الجرائم البيئية والصحية الذي تمتهنه شركات الترابة مع شركائها وحماتها، فقد قامت تلك الشركات بنشر غبار الكلينكر، فبالرغم من العلم الاكيد لاصحاب شركات الترابة ان غبار الكلينكر يعد من ابرز مسببات سرطان المعدة والقولون وامراض الجهاز التنفسي، فانها تتعمد نشر هذا الغبار قتلا للمواطن وتحديا للقانون".
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اضاف البيان: "اننا نجدد وجوب نقل صناعة الموت المسرطنة من بين المناطق السكنية التي تحولت الى مسرح للابادة الجماعية والدمار الشامل ، كما نؤكد ان اهالي شكا والكورة والشمال يستحقون استبدال شركات الترابة السامة بمنتجعات سياحية يعمل فيها عمال الشركات والاف الشباب العاطلين عن العمل على شاطىء شكا السياحي الرائع".

كما جددت اللجنة في بيانها " وجوب وضع حد لهذه المجزرة الصحية والبيئية والسماح باستيراد الاسمنت المعفى من الرسوم، فقد كفى شكا والكورة والشمال موتا ودمارا وكفى الشعب اللبناني خسائر  فادحة من جراء احتكار الاسمنت وسرقة ماله الخاص والعام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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