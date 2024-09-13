المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر

نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما تردد عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون والعسكريين المتقاعدين.

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