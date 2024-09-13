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لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:05
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نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما تردد عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون والعسكريين المتقاعدين.
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