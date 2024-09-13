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لبنان

الموسوي للمشككين بخسائر العدو : إنتظروا المزيد من الخبر اليقين

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:24
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كتب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي على منصة "اكس" : 
"ما ذكرته الميادين عن قتلى العدو وخسائره الجسيمة في قاعدة غليلوت خلال رد المقاومة على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، دليل على علو كعب المقاومة ورسوخ معادلاتها واقتدارها.
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وللمشككين، انتظروا المزيد من الخبر اليقين". (الوكالة الوطنية)
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