الموسوي للمشككين بخسائر العدو : إنتظروا المزيد من الخبر اليقين

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كتب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي على منصة "اكس" :"ما ذكرته الميادين عن قتلى العدو وخسائره الجسيمة في قاعدة غليلوت خلال رد المقاومة على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، دليل على علو كعب المقاومة ورسوخ معادلاتها واقتدارها.وللمشككين، انتظروا المزيد من الخبر اليقين". (الوكالة الوطنية)