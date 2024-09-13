Advertisement

لبنان

الابيض: للمشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم العناية الجيدة للمواطنين

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1246309-638618299411034494.png
Doc-P-1246309-638618299411034494.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت جمعية "إدراك" مؤتمرا بعنوان:"أيْن نحْن الآن؟ الصحة النفْسية في لبْنان بعْد الأزْمات المتعددة "برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في جامعة القديس جاورجيوس ـ الأشرفية.
وفي الكلمة التي ألقاها لفت الوزير الأبيض إلى أن "الشعب اللبناني يمتاز بالصمود ، ولكن عند تكرار الأزمات يتراجع هذا الصمود تدريجيا".
Advertisement
وأضاف:" من الطبيعي أن يصبح موضوع الصحة النفسية أكثر أهمية مع تتالي الأزمات وتعددها"، مبديًا اعتقاده بأن" لكل منا أقارب أو أصدقاء  يعانون من تدهور الصحة النفسية بسبب ما نتعرض له يوميا  من ضغوط ".
وأبدى الأبيض ارتياحه" لإصدار مجلس الوزراء أمس السقوف والتعرفات الجديدة ولاسيما للمستشفيات التي تعنى بالصحة النفسية".
وأوضح أن" لدى وزارة الصحة العامة شراكة مع القطاع الخاص لان  الدولة لا تستطيع وحدها تلبية كل المهام ولاسيما في الأزمة التي تمر بها البلاد وقلة الموارد، فكان من الطبيعي القيام بشراكة بين القطاعين العام  والخاص والتعاون مع عدد من الجمعيات ومنها جمعية IDRAAC  وغيرها من الجمعيات المحلية والدولية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".
ولفت وزير الصحة العامة إلى أن" الدراسات العلمية كالدراسة التي أعدتها IDRAAC تساعد على حسن استخدام الموارد وتوزيعها في الأماكن الصحيحة على الرغم من شحها"، داعيا إلى" المشاركة والتعاون لتقديم العناية الجيدة بأقل كلفة ممكنة". (الوكالة الوطنية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
05:05 | 2024-09-13
08:22 | 2024-09-13
08:16 | 2024-09-13
08:04 | 2024-09-13
08:00 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24