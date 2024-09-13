الابيض: للمشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم العناية الجيدة للمواطنين

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أقامت جمعية "إدراك" مؤتمرا بعنوان:"أيْن نحْن الآن؟ الصحة النفْسية في لبْنان بعْد الأزْمات المتعددة "برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في جامعة القديس جاورجيوس ـ الأشرفية.وفي الكلمة التي ألقاها لفت الوزير الأبيض إلى أن "الشعب اللبناني يمتاز بالصمود ، ولكن عند تكرار الأزمات يتراجع هذا الصمود تدريجيا".وأضاف:" من الطبيعي أن يصبح موضوع الصحة النفسية أكثر أهمية مع تتالي الأزمات وتعددها"، مبديًا اعتقاده بأن" لكل منا أقارب أو أصدقاء يعانون من تدهور الصحة النفسية بسبب ما نتعرض له يوميا من ضغوط ".وأبدى الأبيض ارتياحه" لإصدار مجلس الوزراء أمس السقوف والتعرفات الجديدة ولاسيما للمستشفيات التي تعنى بالصحة النفسية".وأوضح أن" لدى وزارة الصحة العامة شراكة مع القطاع الخاص لان الدولة لا تستطيع وحدها تلبية كل المهام ولاسيما في الأزمة التي تمر بها البلاد وقلة الموارد، فكان من الطبيعي القيام بشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع عدد من الجمعيات ومنها جمعية IDRAAC وغيرها من الجمعيات المحلية والدولية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".ولفت وزير الصحة العامة إلى أن" الدراسات العلمية كالدراسة التي أعدتها IDRAAC تساعد على حسن استخدام الموارد وتوزيعها في الأماكن الصحيحة على الرغم من شحها"، داعيا إلى" المشاركة والتعاون لتقديم العناية الجيدة بأقل كلفة ممكنة". (الوكالة الوطنية)