بيان من نقابة الصحافة اللبنانية.. وهذا ما جاء فيه

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه" بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم الاحد الواقع فيه 15 ايلول الجاري، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم المبارك، وذلك عملاً بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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(الوكالة الوطنية)