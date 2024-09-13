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لبنان

الشيخ ياسين: ضرورة المسارعة لاتخاذ خطوات تنقذ العام الدراسي وتحمي الطالب اللبناني

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:39
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رأى رئيس لقاء "علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، "أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا يعكس حقيقة هذا الكيان ويعتبر إرهابا لم يعرفه التاريخ المعاصر، والمحارق النازية التي يستعطف الإسرائيلي فيها شعوب العالم هي ذرة صغيرة أمام الصواريخ الإسرائيلية التي تقتل الإنسانية والحياة في المنطقة.
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واستنكر ياسين في خطبة الجمعة في صور، تصريح " هذه الاعتداءات والتواطؤ الدولي عبر صمته ومنع المحاسبة عن مرتكبي جرائم ضد الإنسانية امام أعين كل الناس".
وقال : "نؤكد أن على أتباع السفارات والطائفيين والمذهبيين والمناطقيين الكف عن مهاجمة إسناد فلسطين لأن هذا الفعل هو فعل وطني إنساني لا بديل له، وهو ضرورة لمنع امتداد العدوان إلى لبنان، مشيدا بالعملية الأردنية البطولية التي أعطت الأمل في إسناد فلسطين من الأردن ومن كل الجبهات العربية.
وأكد "ضرورة المسارعة لاتخاذ خطوات عملية تنقذ العام الدراسي وتحمي الطالب اللبناني الذي يفرض عليه رفع أقساط المدارس والجامعات بشكل جنوني وكأن البلد لا يعيش أزمات اقتصادية ومالية وأمنية وضعت المواطن بين سندان الجوع ومطرقة العوز والهجرة".
(الوكالة الوطنية)
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