31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الشيخ ياسين: ضرورة المسارعة لاتخاذ خطوات تنقذ العام الدراسي وتحمي الطالب اللبناني
Lebanon 24
13-09-2024
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس لقاء "علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، "أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا يعكس حقيقة هذا الكيان ويعتبر إرهابا لم يعرفه التاريخ المعاصر، والمحارق النازية التي يستعطف الإسرائيلي فيها شعوب العالم هي ذرة صغيرة أمام الصواريخ الإسرائيلية التي تقتل الإنسانية والحياة في المنطقة.
Advertisement
واستنكر ياسين في خطبة الجمعة في صور، تصريح " هذه الاعتداءات والتواطؤ الدولي عبر صمته ومنع المحاسبة عن مرتكبي جرائم ضد الإنسانية امام أعين كل الناس".
وقال : "نؤكد أن على أتباع السفارات والطائفيين والمذهبيين والمناطقيين الكف عن مهاجمة إسناد فلسطين لأن هذا الفعل هو فعل وطني إنساني لا بديل له، وهو ضرورة لمنع امتداد العدوان إلى لبنان، مشيدا بالعملية الأردنية البطولية التي أعطت الأمل في إسناد فلسطين من الأردن ومن كل الجبهات العربية.
وأكد "ضرورة المسارعة لاتخاذ خطوات عملية تنقذ العام الدراسي وتحمي الطالب اللبناني الذي يفرض عليه رفع أقساط المدارس والجامعات بشكل جنوني وكأن البلد لا يعيش أزمات اقتصادية ومالية وأمنية وضعت المواطن بين سندان الجوع ومطرقة العوز والهجرة".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في جزين.. فنان شهير يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
Lebanon 24
في جزين.. فنان شهير يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
09:00 | 2024-09-12
12/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد عنصر في شعبة المعلومات خلال مُداهمة
Lebanon 24
إستشهاد عنصر في شعبة المعلومات خلال مُداهمة
09:17 | 2024-09-12
12/09/2024 09:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
Lebanon 24
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
23:24 | 2024-09-12
12/09/2024 11:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
11:01 | 2024-09-12
12/09/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريون قدامى أم ميليشيات مقنّعة في الشارع؟
Lebanon 24
عسكريون قدامى أم ميليشيات مقنّعة في الشارع؟
10:01 | 2024-09-12
12/09/2024 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:30 | 2024-09-13
معجون أسنان بنفسجي في أسواق لبنان.. الضرّر الناتج عنه أكثر من منافعه
05:05 | 2024-09-13
المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر
08:33 | 2024-09-13
المرتضى: الكيان الإسرائيلي نقيض ثقافة التنوّع ويهدم القيم الإنسانية
08:22 | 2024-09-13
بري يتلقى برقية تهنئة بالمولد النبوي الشريف من السيسي
08:16 | 2024-09-13
لقاء بين حركة "أمل" والصليب الأحمر الدولي بحث في تعزيز التعاون
08:04 | 2024-09-13
إعادة فتح طريق الضنية بعد قطعها من قبل محتجين
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
13/09/2024 15:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
13/09/2024 15:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
13/09/2024 15:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24