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لبنان

نقابة الصحافة: إنجاز الاستحقاق الرئاسي مدخل أساسي لانتظام الحياة السياسية

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:47
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عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اجتماعه الدوري. وصدر بيان أشار الى  ان "الاجتماع خصص لمناقشة شؤون متصلة بقانون الاعلام وتنظيم المهنة وتعزيزها لجهة الالتزام بالضوابط القانونية وبما يعزز حرية الرأي بعيدا عن التفلت الذي يسيء للحرية ولكرامة الانسان وقد شكل مجلس النقابة وفقاً للنظام الداخلي لجاناً لمواكبة هذا الملف".
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وتوقف المجلس في اجتماعه امام تصاعد العدوانية الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ولبنان مستهدفة كل ما يتصل بالانسان ومقومات حياته وكرامته على نحو يؤكد بما لا يقبل الشك ان ما يحصل يندرج في سياق حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وجدد مجلس النقابة "ادانته للصمت الدولي وعجزه حيال ما يجري من مجازر جماعية واستهداف ممنهج للاطفال والنساء والمرافق الحياتية وكذلك للاعلاميين".
وفي الشأن الداخلي، شدد المجلس على "ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل مدخلا أساسيا لانتظام الحياة السياسية والدستورية". (الوكالة الوطنية)
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