Advertisement

لبنان

ريزا: الصندوق الإنساني التابع للامم المتحدة يخصص 24 مليون دولار لدعم جنوب لبنان

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:01
A-
A+

Doc-P-1246322-638618329346459115.png
Doc-P-1246322-638618329346459115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، في بيان" تخصيص مبلغ 24 مليون دولار كرزمة مساعدات من الصندوق الإنساني للبنان من أجل دعم الفئات الأكثر حاجة في لبنان، وتلبية احتياجات الأشخاض المتضررين من الأعمال العدائية المتصاعدة في جنوب لبنان".
Advertisement
وقال : "إننا نخصص هذا المبلغ من الصندوق الإنساني للبنان في ظروف استثنائية غير مسبوقة. يعاني لبنان من أزمات متعددة استهلكت قدرات الدولة على التكيف. بالرغم من أننا نبذل أقصى جهودنا لحشد التمويل، تم تمويل 25% من ندائنا السنوي فقط. نحن نناشد المجتمع الدولي بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم".
واشار بيان الصندوق الإنساني للبنان التابع للامم المتحدة الى ان "التمويل الجديد من الصندوق الإنساني للبنان يقدم دعماً عاجلاً للأكثر حاجة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية. وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار من الصندوق لتقديم الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأعمال العدائية في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 13 مليون دولار لدعم الأكثر حاجة في جميع أنحاء لبنان، بينما سيتم تخصيص مليون دولار لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية لتمكينها من الاستجابة بشكل فعّال للأزمة المتعددة الأوجه".
وقال ريزا:"للأسف استمرّ تصاعد الأعمال العدائية في جنوب لبنان لفترة أطول مما كنا نأمل، مما أدى إلى مزيد من النزوح وتفاقم الاحتياجات المتزايدة أساساً".
وحذر من إن "العواقب على الفئات الأكثر حاجة مقلقة بشكل خاص، حيث أُغلِقَت العديد من المدارس، وتتعرض خدمات الرعاية الصحية لضغوط شديدة، والخدمات الأساسية على وشك الانهيار".
وختم ريزا :"لقد مكّننا الصندوق الإنساني للبنان من تقديم الدعم لأكثر من 200,000 شخص، ولكن هذا ليس كافياً لتلبية كل الاحتياجات. بدون تمويل كافٍ، لن نكون محدودين في تلبية الاحتياجات العاجلة فحسب، بل ستضعف جهوزيتنا وقدرتنا على الاستجابة للأزمات الأخرى الملحة التي يواجهها لبنان حالياً". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
05:05 | 2024-09-13
08:33 | 2024-09-13
08:22 | 2024-09-13
08:16 | 2024-09-13
08:04 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24