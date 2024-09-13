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لبنان

هجوم جويّ كبير شنّه "حزب الله".. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:59
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ردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدوّ الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ "حزب الله" هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفاً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابها بشكل مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة.‏ 
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