هجوم جويّ كبير شنّه "حزب الله".. هذا ما استهدفه

ردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدوّ الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ "حزب الله" هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفاً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابها بشكل مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة.‏

Advertisement