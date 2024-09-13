اقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. لهذا السبب

أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا اليوم، قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات. (الوكالة الوطنية)

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