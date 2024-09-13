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لبنان

اقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. لهذا السبب

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:03
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أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا اليوم، قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات. (الوكالة الوطنية)
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