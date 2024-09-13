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لبنان

شرف الدين بعد لقائه ميقاتي: الاجواء ايجابية وسيضعها دولة الرئيس على سلم الأولويات في جدول اعمال مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:28
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه وفد يمثل جمعيات المودعين في السرايا اليوم.
وقال الوزير شرف الدين بعد اللقاء: الاجتماع يأتي في سياق مطالب المودعين العاجلة والملحة والتي هي قابلة للتنفيذ، كما انه يأتي في سياق طرح الحلول الجذرية ، وقد طالب الوفد بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء ، وهي تتمثل اولا برفع سقف السحوبات الشهرية حتى الف دولار وهي قابلة للتطبيق اذا اقتطعنا مبلغا  متواضعا من الاحتياط الالزامي التي نريده للحالات الطارئة والصعبة ، فهناك المودع المريض والمودع الجائع والمودع الذي يريد تعليم اولاده.كما طالبنا بما يمكن تسميته شيك الطالب وشيك الاستشفاء والطبابة وشيك الضرائب والرسوم .
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وقال : الاجواء ايجابية وسيضعها دولة الرئيس على سلم الأولويات في جدول اعمال مجلس الوزراء.
 
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