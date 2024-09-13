29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شرف الدين بعد لقائه ميقاتي: الاجواء ايجابية وسيضعها دولة الرئيس على سلم الأولويات في جدول اعمال مجلس الوزراء
Lebanon 24
13-09-2024
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه وفد يمثل جمعيات المودعين في السرايا اليوم.
وقال الوزير شرف الدين بعد اللقاء: الاجتماع يأتي في سياق مطالب المودعين العاجلة والملحة والتي هي قابلة للتنفيذ، كما انه يأتي في سياق طرح الحلول الجذرية ، وقد طالب الوفد بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء ، وهي تتمثل اولا برفع سقف السحوبات الشهرية حتى الف دولار وهي قابلة للتطبيق اذا اقتطعنا مبلغا متواضعا من الاحتياط الالزامي التي نريده للحالات الطارئة والصعبة ، فهناك المودع المريض والمودع الجائع والمودع الذي يريد تعليم اولاده.كما طالبنا بما يمكن تسميته شيك الطالب وشيك الاستشفاء والطبابة وشيك الضرائب والرسوم .
Advertisement
وقال : الاجواء ايجابية وسيضعها دولة الرئيس على سلم الأولويات في جدول اعمال مجلس الوزراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
Lebanon 24
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
23:24 | 2024-09-12
12/09/2024 11:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
04:15 | 2024-09-13
13/09/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
11:01 | 2024-09-12
12/09/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لوكيل رياض سلامة.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تصريح جديد لوكيل رياض سلامة.. إليكم ما قاله
15:52 | 2024-09-12
12/09/2024 03:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
04:05 | 2024-09-13
13/09/2024 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:30 | 2024-09-13
معجون أسنان بنفسجي في أسواق لبنان.. الضرّر الناتج عنه أكثر من منافعه
05:05 | 2024-09-13
المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر
10:40 | 2024-09-13
العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة الأحمدية.. هل من إصابات؟
10:07 | 2024-09-13
البعريني: قوتنا في وحدتنا
10:00 | 2024-09-13
أين سيتموضع النواب الأربعة؟
09:47 | 2024-09-13
حادث سير أليم.. محمد وابن شقيقته علي خسرا حياتهما فيه
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
13/09/2024 17:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
13/09/2024 17:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
13/09/2024 17:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24