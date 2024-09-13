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لبنان

نقيب المحامين في طرابلس استقبل سفير الاوروغواي

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:35
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استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وفد امن سفارة الأوروغواي لدى لبنان ضم السفير كارلوس غيتو، والقنصل العام جورج دوما والقنصل الفخري جان شاغوري يرافقهم رئيس تجمع عائلات طرابلس عدنان العمري ورئيس تجمع تجار لبنان الشمالي اسعد الحريري، وذلك في زيارةٍ تعارفية للبحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
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وتباحث المجتمعون في العديد من المواضيع وتبادلوا وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بعامة وفي مجال المحاماة وتعزيز دولة القانون وتطبيق القوانين بخاصة.
وأعرب السفير عن إعجابه "بتنوّع الحضارات المميز الذي تتميز به طرابلس"، مثنياً على" الشعب اللبناني الذي نشر الأبجدية والثقافة في العالم".
ورحب النقيب بالسفير والوفد المشارك متمنياً عليه" نقل ملاحظاته حول الوضع في لبنان بعامة وفي طرابلس والشمال بخاصة الى الدول الأعضاء في اتحاد دول اميركا اللاتينية ومساعدة لبنان سياسياً والحثّ على تطبيق القوانين الدولية والمعاهدات المتعقلة بحقوق الإنسان وبخاصة تلك الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد اهلنا في فلسطين وغزة وفي الجنوب اللبناني". (الوكالة الوطنية)
 
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