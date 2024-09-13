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لبنان

الأبيض: نأمل في إيجاد فرص لتعزيز نظامنا الصحي على الرغم من الأزمات

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:39
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نظّم مستشفى أوتيل ديو دو فرانس مؤتمرًا علميًا  بعنوان"أيام التوليد والعقم" للسنة الثانية على التوالي، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.
تطرق المؤتمر الى مواضيع أساسية مثل أفضل بروتوكولات التحفيز في التلقيح الاصطناعي، والإرشادات والتحديثات المتعلقة بالبطانة الرحمية الرقيقة، والتفاعلات بين الخصوبة والسرطان، وأحدث التقدمات في حفظ الخصوبة من وجهة نظر نسائية. وكانت مناسبة لتكريم الوزير  الأبيض، والسيد نصر، والبروفيسور  نمر، تقديرًا لهم على إنجازاتهم البارزة ودعمهم القيّم، كما قُدمت جوائز تقديرية للضيوف القادمين من خارج لبنان، بالإضافة إلى تكريم ثلاثة تلامذة طب مقيمين على وشك التخرج. 
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وعبّر الوزير الأبيض عن امتنانه بالمشاركة في الحدث وقال:"يسعدني جدا أن أكون حاضرًا بينكم اليوم لأسباب عدة. أولًا، ثمة تعاون حقيقي بين وزارة الصحة وجامعة القديس يوسف، في العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين قطاع الصحة في لبنان. نأمل أن نتمكن من خلال الجهود من إيجاد فرص لتعزيز نظامنا الصحي على الرغم من الأزمات الحالية. سنعلن قريبًا تعاونًا رسميًا بين الوزارة ومستشفى أوتيل ديو لتحسين الخدمات الطبية في  مستشفيات عامة ليبقى هدفنا الرئيسي خدمة المجتمع".
تابع:"بالإضافة إلى ذلك، فإن موضوع  المؤتمر له أهمية كبيرة ويشغلنا كثيرًا. التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تؤثّر على مؤشرات الصحة، مع تزايد عدد السكان المسنين. على الرغم من أن التقدم التكنولوجي ساعد في مجال الخصوبة، إلا أن تكاليف علاجات التلقيح الاصطناعي المرتفعة تدفعنا للتعاون مع مستشفى أوتيل ديو لدعم المؤسسات العامة وضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية".
ختم:" لقد عزّز هذا الحدث ليس فقط التبادلات العلمية والمهنية في مجال التوليد والعقم، بل أيضًا، أبرز الالتزام المستمر لمستشفى أوتيل ديو دوفرانس". (الوكالة الوطنية)
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