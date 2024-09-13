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لبنان
اليس يمين بويز الأولى في لبنان وال 50 في الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية
Lebanon 24
13-09-2024
|
07:43
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حلّت اليس يمين بويز ابنة زغرتا، الرئيسة التنفيذية لإتحاد المستشفيات العربية اللبنانية ، الأولى في لبنان وال 50 في الشرق الأوسط، في قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة الأكثر تأثيرا لعام 2024 في المنطقة، والتي تعدها "فوربس الشرق الأوسط"، وتأتي هذه اللائحة لتسليط الضوء على رؤساء شركات الرعاية الصحية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، ضمن قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمرافق الطبية والتكنولوجيا والمعدات الطبية، و الإستثمارات.
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عيّنت يمين بويز المديرة التنفيذية لإتحاد المستشفيات العربية في العام 2016 حيث تميزت بقيادة أنشطة صحية هامة، وإطلاق مبادرات وشراكات استراتيجية عبر العالم العربي، وعملت بلا كلل لجعل إتحاد المستشفيات العربية واحدًا من أكثر الهيئات الصحية شهرة واعترافا ومصداقية في العالم العربي، وبنت له شبكة واسعة وسمعة قوية بين المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار الرئيسيين، واللاعبين المؤثرين في المنظمات الإقليمية والعربية والدولية. وتحت قيادتها، وسّع الاتحاد حضوره في جميع الدول العربية، مساهما في إنشاء مفهوم متقدم وواعد للقطاع الصحي العربي.
تمتلك اليس يمين بويز 20 عاما من الخبرة في مجال الرعاية الصحية حيث عرفت برؤيتها الاستراتيجية البارعة، ونهجها التعاوني، والتزامها الراسخ تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة والاستدامة والابتكار فيها.
وقد قادت العديد من المشاريع الصحية الرائدة، والإعلانات والمبادرات ولعبت دورا محوريا في إطلاق "إعلان القاهرة لصحة المرأة"، و"إعلان عمان حول سلامة المرضى" وقامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي بتأسيس "المركز العربي للاستدامة الصحية" وهي مبادرة رائدة، تهدف إلى توجيه المستشفيات لتكون مستدامة، ذكية، وآمنة ومساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي. تم تكريمها بلقب "المرأة المؤثرة لعام 2023 - 2024 في استراتيجيات الرعاية الصحية والتعاون"، لتبرز كواحدة من أبرز القيادات النسائية في قطاع الرعاية الصحية في العالم العربي. واعترافا بمساهماتها الاستثنائية في قطاع الرعاية الصحية تم منحها "وسام الاستحقاق الوطني" من قبل الجمهورية اللبنانية. وهي محاضرة ومتحدثة عامة مميزة في المؤتمرات الصحية الإقليمية في العالم العربي وعضو مؤثر في العديد من اللجان العلمية ولجان التحكيم في مجالات استدامة الرعاية الصحية، تجربة المرضى، الطب الدقيق، السياحة الصحية والتحول الصحي الرقمي. (الوكالة الوطنية)
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