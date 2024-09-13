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لبنان

لقاء بين حركة "أمل" والصليب الأحمر الدولي بحث في تعزيز التعاون

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:16
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إستقبل رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين في حركة "أمل" علي حايك وفداً من الصليب الأحمر الدولي ضم منسقة الحماية سيرينا ترابيا، والمستشار السياسي شوقي أمين الدين بحضور عدد من أعضاء المكتب.
وكان اللقاء مناسبة إستعرض فيها الجانبان الأوضاع العامة وتعزيز التنسيق والتعاون. (الوكالة الوطنية)
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