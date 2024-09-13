قائد الجيش عرض الاوضاع مع مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لشؤون الحماية Ruvendrini Menikdiwela، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)

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