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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لشؤون الحماية Ruvendrini Menikdiwela، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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