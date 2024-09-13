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لبنان

توضيح مهم من "حزب الله".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:51
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صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله ما يلي‏: نشرت احد المواقع الاخبارية في عددها الصادر صباح اليوم أن "حزب الله يطلب من أهالي ‏بلدات جنوبية إخلاءها تحسباً لعمليات إسرائيلية واسعة"، إن هذا الخبر عار من ‏الصحة جملةً وتفصيلاً ولا أساس له على الإطلاق". (الوكالة الوطنية)
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