توضيح مهم من "حزب الله".. هذا ما جاء فيه

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله ما يلي‏: نشرت احد المواقع الاخبارية في عددها الصادر صباح اليوم أن "حزب الله يطلب من أهالي ‏بلدات جنوبية إخلاءها تحسباً لعمليات إسرائيلية واسعة"، إن هذا الخبر عار من ‏الصحة جملةً وتفصيلاً ولا أساس له على الإطلاق". (الوكالة الوطنية)

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