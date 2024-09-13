البيسري بحث مع ممثلة الصليب الأحمر الدولي في لبنان في المشاريع المشتركة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ممثلة الصليب الأحمر الدولي في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann حيث توجّهت بالشكر للواء البيسري على التعاون المشترك، وقدّمت شرحاً عن عمل اللجنة في دائرة التحقيق والإجراء وكذلك المشاريع المشتركة مع الأمن العام، بالإضافة إلى زيارات اللجنة للمواطنين اللبنانيين في شمال شرق سوريا. (الوكالة الوطنية)

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