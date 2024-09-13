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لبنان

الراعي تسلم من رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي نسخة من كتاب عن رواد بلاد الارز

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:35
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم في المقر الصيفي في الديمان، وفدا من المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي ضم رئيس المجلس الاعلامي فادي رياض سعد والمستشار القانوني سمير كرامه، وتسلم الراعي من سعد نسخة مصغرة عن كتاب "أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز"، الذي صدر برعاية وزارات الثقافة والاعلام والسياحة، وقدم للكتاب كل من وزيري الثقافة والاعلام القاضي محمد وسام المرتضى والمهندس زياد المكاري. 
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ونوه الراعي بأهمية هذا المشروع الذي اعتبره "انجازا وطنيا كبيرا، وبالجهود الصحافية والثقافية التي توثق للإرث الحضاري اللبناني وتقديمه إلى العالم على المنابر والكتب والمنصات للتذكير بما يزخر به تاريخ لبنان"، مؤكدا أن "هذا العمل يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان لهذه المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقة الدول الشقيقة والصديقة تجاه لبنان، وتساهم في استعادة لبنان لدوره منارة للثقافة والعلم والأدب".
من جهته، قال سعد: "لقد تشرفنا اليوم بلقاء صاحب الغبطة ووضعنا في متناول يديه نسخة من كتابي، وأطلعناه على المشاريع التي بدأنا التحضير لتنفيذها تحت رعاية الوزارات المعنية". 
وأوضح ان "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المجلس الى الرؤساء الروحيين والمسؤولين اللبنانيين، وإلى السفارات العربية والهيئات والجمعيات النقابية والثقافية والشخصيات النقابية والفاعليات الإغترابية، للتشاور وبلورة المشاريع والأفكار ببعدها الإجتماعي، الثقافي والإقتصادي، في لبنان والدول الصديقة والشقيقة"، مشددا على "مبدأ التعاون البناء كل من موقعه وضمن اختصاصه إنطلاقا من المسؤولية المشتركة". (الوكالة الوطنية)
 
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