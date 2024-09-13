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لبنان

للمتوجهين إلى تقاطع الاتحاد.. هذا الخبر يهمكم (صورة)

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:37
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أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة على عند تقاطع الاتحاد - الجديدة بسبب أشغال في المحلة. 
 
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