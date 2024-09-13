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لبنان

حادث سير أليم.. محمد وابن شقيقته علي خسرا حياتهما فيه

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشاب محمد ماضي توفي اليوم بعد تعرضه لحادث سير في ميدون أمس. 
 
يُذكر أن ابن شقيقته علي ماضي توفي ليل أمس في الحادث. 
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