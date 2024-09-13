البعريني: قوتنا في وحدتنا

أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني وجوب أن "نتعاون ونتكاتف بين بعضنا البعض لنيل جميع مطالبنا لأن قوتنا في وحدتنا".

وقال خلال لقاء أقامه على شرفه الشيخ عبد الحميد علوش في بلدة حيزوق: "كل ما نقوم به واجب علينا، ولا شكر على أي واجب، وسأبقى دائما إلى جانب الناس وخادمهم بإذن الله". ( الوكالة الوطنية)

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