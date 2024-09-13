Advertisement

لبنان

العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة الأحمدية.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1246381-638618462929657917.jpg
Doc-P-1246381-638618462929657917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة معادية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة الأحمدية - البقاع الغربي. 
 
وتحدثت المعلومات عن سقوط إصابات. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي.. وسقوط شهيد
lebanon 24
13/09/2024 20:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة "غاربيا".. "وحش" روسي بمحرك صيني
lebanon 24
13/09/2024 20:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل الإعلام الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في يفتاح بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
lebanon 24
13/09/2024 20:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض فوق مدينة صور وضواحيها
lebanon 24
13/09/2024 20:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الغربي

مسيّرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
13:00 | 2024-09-13
12:14 | 2024-09-13
12:07 | 2024-09-13
12:00 | 2024-09-13
11:57 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24