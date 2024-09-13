جنوب لبنان الآن.. هذه آخر التطورات الميدانية هناك

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم، خلة مارون بمحيط بلدة مجدلزون، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



كما استهدف بلدة الجبين.



وكان قد استهدفت منزلا في بلدة الأحمدية عند الطرف الجنوبي لمنطقة البقاع الغربي ما أدى الى سقوط عدد من الإصابات.

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