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لبنان

"بينهم طفلة".. كم بلغ عدد الشهداء و الإصابات في غارة الأحمدية؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 11:32
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة".
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وزارة الصحة العامة

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