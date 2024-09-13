"بينهم طفلة".. كم بلغ عدد الشهداء و الإصابات في غارة الأحمدية؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة".

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