يزعم أنّه موظف في احدى شركات تحويل الأموال.. قوى الأمن تعتقل نصّابًا

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، البلاغ التالي:



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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص يقوم بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف.بتاريخ 11-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو يقوم بشراء هاتف خلوي بالطريقة ذاتها، وضبطت معه مبلغ /950/ دولارًا أميركيًا مزيفًا، حيث تبيّن انه يدعى:-ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات مشابهة.لذلك تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".