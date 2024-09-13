Advertisement

لبنان

يزعم أنّه موظف في احدى شركات تحويل الأموال.. قوى الأمن تعتقل نصّابًا

Lebanon 24
13-09-2024 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1246397-638618511169163714.jpg
Doc-P-1246397-638618511169163714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.
Advertisement

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص يقوم بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف.

بتاريخ 11-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو يقوم بشراء هاتف خلوي بالطريقة ذاتها، وضبطت معه مبلغ /950/ دولارًا أميركيًا مزيفًا، حيث تبيّن انه يدعى:

-ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات مشابهة. 

لذلك تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
15:00 | 2024-09-13
14:55 | 2024-09-13
14:24 | 2024-09-13
14:18 | 2024-09-13
14:09 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24