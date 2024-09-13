أبو فاعور: هناك مسعى متجدد يتعلّق ملف الرئاسة

قال النائب وائل أبو فاعور إننا "نمر في ظروف صعبة جدا، وآمل أن تقود بدايات الحراك الذي عاد وتجدد حول مسألة الرئاسة إلى انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية والوصول إلى رئيس وفاقي يتفق عليه الجميع، من دون إغراق في التفاؤل".

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وأشار خلال حضوره لقاء اقامته جمعية "آفاق" - مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي في بلدة كامد اللوز، إلى أن "هناك مسعى متجددا، ويجب أن يقترن بإرادة داخلية لبنانية يجب التعبير عنها بالتوصل إلى تفاهم حول رئاسة الجمهورية".



وقال: "إن اللقاء مع جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي دوري بهدف الحوار والاتفاق على مجموعة من الخطوات التي يمكن ان نقوم بها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والزراعي لأننا نتحدث عن منطقة زراعية، وهو لقاء لأجل خدمة أبناء المنطقة".



أضاف: "نحن نعيش في ظروف صعبة جدا، وقمنا بوضع مجموعة من الاقتراحات التي سيتم العمل بها قريبا، والهدف منها توسيع دائرة التواصل في هذه المنطقة وإشراك أكبر عدد ممكن من الفاعليات والمؤسسات والبلديات والجمعيات في هذا الجهد المشترك الذي يهدف إلى محاولة تخفيف المعاناة على المواطنين على مستويات عدة".