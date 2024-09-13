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لبنان

حصيلة جديدة.. اليكم آخر المعلومات عن الغارة على الأحمدية

Lebanon 24
13-09-2024 | 12:14
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أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثاً لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي.


وقال ان الغارة أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى سبعة من بينهم أربعة أطفال عولجوا في الطوارئ.
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