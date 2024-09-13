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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا يوم الجمعة 13-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏