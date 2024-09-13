سجل اطلاق نار بين كل من المدعو "ف.ض" و "ح.ا" الملقب بـ"ابو بكر"، تطور الى اطلاق نار متبادل داخل محل لبيع الهواتف الخليوية في محلة السيتي كومبلكس العائد للمدعو "د.م"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



Advertisement وتم نقل الجريحين الى مستشفى الاسلامي ومستشفى الحكومي لتلقي العلاج ووصفت احدى الاصابات بالحرجة نتيجة اصابة في الصدر والجريح الثاني اصيب في القدم وعرف انه فرّ من المستشفى.





وبحسب المعلومات، الاشكال حصل على خلفية خلاف على تصليح هاتف خليوي. وتم نقل الجريحين الى مستشفى الاسلامي ومستشفى الحكومي لتلقي العلاج ووصفت احدى الاصابات بالحرجة نتيجة اصابة في الصدر والجريح الثاني اصيب في القدم وعرف انه فرّ من المستشفى.وبحسب المعلومات، الاشكال حصل على خلفية خلاف على تصليح هاتف خليوي.