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لبنان

احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"

Lebanon 24
13-09-2024 | 14:24
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سجل اطلاق نار بين كل من المدعو "ف.ض" و "ح.ا" الملقب بـ"ابو بكر"، تطور الى اطلاق نار متبادل داخل محل لبيع الهواتف الخليوية في محلة السيتي كومبلكس العائد للمدعو "د.م"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

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وتم نقل الجريحين الى مستشفى الاسلامي ومستشفى الحكومي لتلقي العلاج ووصفت احدى الاصابات بالحرجة نتيجة اصابة في الصدر والجريح الثاني اصيب في القدم وعرف انه فرّ من المستشفى. 


وبحسب المعلومات، الاشكال حصل على خلفية خلاف على تصليح هاتف خليوي.
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