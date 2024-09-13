Advertisement

لبنان

في أيطو.. سويف ترأس قداس عيد الصليب

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1246454-638618662247706134.jpg
Doc-P-1246454-638618662247706134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس المطران يوسف سويف قداساً عند كوع الصليب في بلدة ايطو، في مناسبة عيد ارتفاع الصليب، عاونه فيه كاهن الرعية وحضره عدد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس كانت عظة عن "معنى عيد الصليب وأهميته في ديننا"، وقال سويف: "أحب ان أركز على ناحية واحدة وأقول لماذا نحن هنا؟ لماذا يوجد زمن الصليب؟... إن الصليب الذي كان رمزا للعار، واللصوصية، ورمزا للموت تحول معناه كلياً بيسوع المسيح وصار  رمزا للحب، والعطاء، والحياة الجديدة، ورمزا للإنسانية".
Advertisement
 
وأضاف: "ما من حب أعظم من ان يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، هذا ما تم على الصليب، لذلك هو موت وقيامة، وهو إلى ذلك زمن انتظار مجيء المسيح. المجيء الثاني الذي يتحقق كل يوم بحياتنا، عندما لا يعود من ظلم وانتهاك لكرامة الإنسان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
17:00 | 2024-09-13
16:49 | 2024-09-13
16:45 | 2024-09-13
16:31 | 2024-09-13
16:05 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24