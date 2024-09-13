مفتي عكار زار رئيس طبابة المحافظة الجديد مهنئاً

زار مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الدكتور حسن الأدرع، رئيس طبابة محافظة عكار، في منزله بجبل أكروم، مهنئاً بتوليه منصبه الجديد.

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ورافق زكريا رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، وعضو مجلس إدارة أوقاف عكار الشيخ زياد عدرا، إضافة إلى عدد من أعضاء صندوق الزكاة في عكار وأعضاء من دائرة أوقاف عكار، وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية.وأكد زكريا أهمية خدمة المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية. وقال ان "خير الناس أنفعهم للناس... وإن السعي إلى الأجر من الله هو مصدر السعادة الحقيقية".وشدد الشيخ عدرا من جهته، على "أهمية تعزيز التلاحم والعمل المشترك لخدمة المنطقة وأبنائها".وفي الختام، أقام الدكتور الأدرع مأدبة غداء تكريمية على شرف المفتي والوفد المرافق.