Advertisement

لبنان

مفتي عكار زار رئيس طبابة المحافظة الجديد مهنئاً

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1246459-638618673670034290.png
Doc-P-1246459-638618673670034290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الدكتور حسن الأدرع، رئيس طبابة محافظة عكار، في منزله بجبل أكروم، مهنئاً بتوليه منصبه الجديد.

ورافق زكريا رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، وعضو مجلس إدارة أوقاف عكار الشيخ زياد عدرا، إضافة إلى عدد من أعضاء صندوق الزكاة في عكار وأعضاء من دائرة أوقاف عكار، وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية.
Advertisement

وأكد زكريا أهمية خدمة المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية. وقال ان "خير الناس أنفعهم للناس... وإن السعي إلى الأجر من الله هو مصدر السعادة الحقيقية".

وشدد الشيخ عدرا من جهته، على "أهمية تعزيز التلاحم والعمل المشترك لخدمة المنطقة وأبنائها".

وفي الختام، أقام الدكتور الأدرع مأدبة غداء تكريمية على شرف المفتي والوفد المرافق.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-09-13
17:00 | 2024-09-13
16:49 | 2024-09-13
16:45 | 2024-09-13
16:06 | 2024-09-13
16:05 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24