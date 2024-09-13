نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم الجمعة، الشهيد عباس خضر حمادة "جواد مراد".



وأشار في بيانه الى ان "حمادة من مواليد عام 1990 ومن بلدة القماطية في جبل لبنان".

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