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لبنان

من بلدة القماطية.. شهيد جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:45
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نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم الجمعة، الشهيد عباس خضر حمادة "جواد مراد".

وأشار في بيانه الى ان "حمادة من مواليد عام 1990 ومن بلدة القماطية في جبل لبنان".
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