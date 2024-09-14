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لبنان

أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:00
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فاز جان معماري وهو من الأشرفية وصاحب الـ 83 عاما بالجائزة الأولى في سحب اللوتو اللبناني رقم 2283 .

وبلغت قيمة الجائزة أكثر من 114 مليار و551 مليون ليرة لبنانية.

وجان موظف في إحدى الشركات ولا يزال عازبا.
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وأشار جان إلى انه يشتري أوراق اللوتو باستمرار منذ 35 سنة.

 

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