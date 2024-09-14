أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)

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فاز جان معماري وهو من الأشرفية وصاحب الـ 83 عاما بالجائزة الأولى في سحب اللوتو اللبناني رقم 2283 .وبلغت قيمة الجائزة أكثر من 114 مليار و551 مليون ليرة لبنانية.وجان موظف في إحدى الشركات ولا يزال عازبا.وأشار جان إلى انه يشتري أوراق اللوتو باستمرار منذ 35 سنة.