29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين في تل ابيب وزيارته بيروت غير مؤكدة.. اجتماع "سفراء الخماسية" الثلاثاء ولا تفاؤل بأي خرق
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-09-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما تواصل إسرائيل تكثيف هجماتها على جنوب لبنان، مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري يصدّق الأحد المقبل على اعتبار إعادة سكان الشمال أحد أهداف الحرب الحالية، وبالتوازي مع إشارة مسؤولين أميركيين إلى "أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اتخذت القرار بشنّ حرب أوسع على حزب الله والبيت الأبيض قلق جداً"، يستعد الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لزيارة تل أبيب بعد غد الإثنين، في زيارة تهدف، بحسب البيت الأبيض، إلى منع توسيع الصراع في المنطقة أو فتح جبهة ثانية في شمال إسرائيل. ومن المرجح أن يزور هوكشتاين بيروت أيضاً في حال توافرت لديه معطيات مشجعة، علماً أن مصادر سياسية عدة تقاطعت على أن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الساعة بأي زيارة للوسيط الأميركي.
Advertisement
اما محلياً، فيكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع المعنيين في العواصم المؤثرة من أجل زيادة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وضرورة التزامها بالقرار الدولي 1701، لا سيما وأن لبنان جدد مراراً وتكراراً التزامه الكامل بالتنفيذ الشامل للقرار .
وسط هذه الأجواء المضطربة، ينشط حراك "سفراء الخماسية" بشكل أحادي قبيل اجتماعهم المرتقب في دارة السفير السعودي وليد بخاري الثلاثاء المقبل، وقد حط أمس السفير المصري علاء موسى في عين التينة، ناقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على فصل مسار ما يحدث في غزة عن المسار الرئاسي، معتبراً أن الحوار بين الخماسية والأطراف اللبنانيين هو الذي سيؤدي الى إنفراج في هذا الملف.
واعتبرت مصادر متابعة لنشاط الخماسية لـ"لبنان24" ان لقاء السفراء ليزا جونسون، وليد البخاري ، علاء موسى ، سيرغي ماغرو وسعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، سوف يتطرق الى ما خلص إليه اجتماع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والمسؤول السعودي عن ملف لبنان نزار العلولا في ما خص كيفية حل الأزمة اللبنانية وإنهاء الفراغ الرئاسي، مشيرة إلى أن السفراء لا يملكون عصا سحرية وجلّ ما سيقومون به العمل على تقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية في محاولة جديدة لتبديد الهواجس وضرورة التشاور في ما بينها من أجل الوصول الى انتخاب رئيس سريعاً.
ومع ذلك ترى المصادر أن "الخماسية" لن تتمكن من إحداث أي خرق في الملف الرئاسي الذي أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مرتبطا بالتطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما في ما خص الحرب على غزة، فالفراغ الرئاسي سوف يستمر الى حين انتهاء الحرب التي سترسم نتائجها معالم المرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
04:15 | 2024-09-13
13/09/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
11:00 | 2024-09-13
13/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافية وجميلة.. تمام بليق يوجه كلمات رومانسية لزوجته تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
صحافية وجميلة.. تمام بليق يوجه كلمات رومانسية لزوجته تعرفوا إليها (فيديو)
03:57 | 2024-09-13
13/09/2024 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
04:05 | 2024-09-13
13/09/2024 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد في إطلالة جذابة.. هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها (صورة)
Lebanon 24
بيلا حديد في إطلالة جذابة.. هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها (صورة)
06:00 | 2024-09-13
13/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-14
السياحة في أنفة.. لوحات طبيعية بالأبيض والأزرق
03:03 | 2024-09-14
أمين فتوى طرابلس والشمال: نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها ميقاتي والتي تحول دون الانهيار الكبير
03:00 | 2024-09-14
"اليوم التالي" لجعجع: تفاهم اميركي ـ ايراني
03:00 | 2024-09-14
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 81 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
02:59 | 2024-09-14
جلسة طارئة لنقابة المعلمين.. هل يتجهون الى التصعيد؟
02:45 | 2024-09-14
عبدالله نوه بجهود وزارة الصحة في التلقي المبكر ضد الكوليرا
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
14/09/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24