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لبنان
رسائل تحرم هؤلاء من القرطاسية المدرسية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2024
|
02:45
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بشكل مفاجئ، تلقى عدد من الأهالي الذين يستفيدون سنويًا من قرطاسية توزعها جمعيات خيرية رسالة مفادها أن الجمعيات لن يكون لديها القدرة، كما كل عام، على تأمين اللوازم المدرسية للطلاب.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن عددًا من الجمعيات توقفت إما بشكل كليّ عن تقديم هذا النوع من المساعدات او قلّص حجم دعمه لتشمل فقط القرطاسية الأساسية وبكميات محدودة جدًا، نسبة إلى عدم وجود تمويل يكفي لتوزيع القرطاسية المعتادة.
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بالتوازي، أكّد مصدرٌ تربوي لـ"لبنان24" أنّ عددًا كبيرًا من الاهالي يعتمدُ بشكلٍ مباشر على المساعدات التي كانت تقدمها الجهات المانحة الأجنبية بشكل سنوي إلى المدارس الرسمية، إذ كانت هذه المساعدات تشمل كتبا ودفاتر، بالاضافة إلى القرطاسية الكاملة التي يحتاجها أي طالب من صفوف الروضات حتى الصف السادس، إلا أنّ الاجواء السلبية التي تحيط بهذا الملف تؤكّد أنّ لا مساعدات ستقدم هذه السنة من قبل هذه الجهات، التي تسعى بأي شكل كان إلى عملية دمج للطلاب السوريين تهوّل من خلالها بقطع المساعدات.
مبادرات فردية
وعملاً على سدّ هذا الفراغ، تمكنت عشرات الجمعيات، والتي تواصل معها "لبنان24" من الحصول على مساعدات مالية من قبل مجموعات اغترابية كرّست وقتها لجمع الاموال.
"لبنان24" تواصل مع إحدى الجمعيات في كندا، والتي أشارت إلى أنّها تمكنت خلال فترة قصيرة من جمع تبرعات لعدد من المدارس في مناطق مختلفة، إذ تمكنت من تأمين القرطاسية وثمن الكتب، عدا عن تأمين تسجيل العشرات من الطلاب.
وحسب المعلومات، فإن عدة مجموعات اغترابية اتخذت على عاتقها تأمين ما أمكن من الاموال لتمرير العام الدراسي في عدد من المدارس التي تعاني من مشاكل اقتصادية، كما تعمل في نفس الوقت على تقديم تبرعات لمعالجة مباني عدد من المدارس التي تم إهمالها بسبب الأزمة الإقتصادية.
المصدر:
لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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