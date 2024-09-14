"اليوم التالي" لجعجع: تفاهم اميركي ـ ايراني

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يكشف أحد السياسيين في فريق الموالاة أن بعض القريبين من "القوات" سارعوا اثر خطاب جعجع إلى التواصل مع بعض وسائل الإعلام ليبلغوا إليها أن المواقف التي إعلنها الرجل تقصد أن تنطوي على رسالة إيجابية تجاه حزب الله ومنها قوله أنه لا يمكن وصف حزب الله بأنه "تنظيم ارهابي"، وترجم اثناء الخطاب عندما هتف بعض الحاضرين "حزب الله ارهابي" فترك المنبر متجها إليهم لأسكاتهم لكنهم سرعان ما سكتوا فعاد إلى منبره.ويرى هذا السياسي أن جعجع "بدأ يعيد تموضعه كممثل اساس للساحة المسيحية بعد انهيار "التيار الوطني الحر" وضمور كتلته النيابية بخروج اربعة نواب صقور منها، وبالتالي هو يحاول أن يفتح افقا حيال المرحلة الجديدة التي يبدو انه التقط إشارات حول طبيعتها.ويقول السياسي نفسه: "في مرحلة من المراحل كانت لدى جعجع قديماً وفي بداية الأزمة الراهنة قراءة للاوضاع في لبنان والمنطقة مفادها أن الأوضاع ذاهبة إلى مواجهة كبرى وأن إيران وحزب الله سيدفعا الثمن وستتغير المعادلة لغير مصلحتهما، ولكن في الأونة الأخيرة بلغته معطيات مختلفة مفادها أن لا حرب كبرى ستنشب، وربما أن المنطقة تقبل على تفاهمات كبرى خصوصا بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وهذه المعطيات يبدو ان جعجع تلقاها من جهات عدة، ولذلك هو يعيد الآن تموضعه في ضوء هذه القراءة المرجحة، ولكنه في موضوع رئاسة الجمهورية ما زال على موقفه التصعيدي ولذلك قال في خطاب معراب "أن الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة تحريك وأن الدخول إلى قصر بعبدا لا يمر بعين التينة وأنما من ساحة النجمة وصندوق الاقتراع".ويضيف هذا السياسي " في السياسة عادة لا احد يقدم خطابه رأساً على عقب يغير في مسائل من هذا النوع ولكن قد تكون بداية تكيفات ستظهر في الخطاب السياسي ل"القوات اللبنانية" شيئا فشيئا".وفي المقابل سأل مصد رقريب من المعارضة تتبع وقائع خطاب جعجع:هل ان الرئاسة في لبنان باتت مرتبطة برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، فالمجموعة الخماسية تتحرك، ولكن اللافت أن خطاب جعجع الاخير الماضي كان لافتا من حيث المواقف التي عبر عنها إذ تحدث بما معناه عن أن هناك قوتين في لبنان هما "القوات اللبنانية" وحزب الله، ولكنهما مربوطتان بمكانين هما ايران والولايات المتحدة الاميركية، حسب المصدر. الذي استطرد قائلا: "لقد دعا جعجع إلى الحوار، فهل مفتاح الحل في لبنان هو حوار بين "القوات" وحزب الله بعد انهيار "التيار الوطني الحر"؟كذك سأل المصدر: هل هذا الحوار يمهد له توافق إيراني ـ أميركي بعد انتخاب الرئيس الأميركي مثلما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 ولا ننسى أن انتخاب عون يومذاك ما كان ليتحقق لو لم تؤيده "القوات اللبنانية؟".والملاحظ، حسب المصدر القريب من المعارضة، ان "اي مسؤول في حزب الله لم يرد على خطاب جعجع، ولم يسمع إلا رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي وجه انتقادات الى جعجع، وهو ليس محسوبا على "الحزب". وقد دل عدم رد الحزب، في رأي المصدر، إلى أنه في مكان ما "وجد إيجابيات" في الخطاب ما يدل الى أن مفتاح الرئاسة في لبنان لم يعد الخماسية، وإنما الثنائية".والملفت ان جعجع لم يركز مباشرة على رئيس مجلس النواب في خطابه عندما تحدث عن ان الطريق الى رئاسة الجمهورية "لا يمر بعين التينة ولا بحارة حريك وانما في صندوق الاقتراع في ساحة النجمة"، لكنه كان يغمز من قناة عين التينة بالدرجة الأولى خصوصا وأنه قال أن الحوار ينعقد في القصر الجهوري بعد انتخاب الرئيس وليس قبله، وهو ما يعني رفضه الحوار الذي يدعو اليه بري.ويشير المصدر إلى "أن حزب الله يدرك ما يحصل من تطورات على الساحة المسيحية، فكل الانتخابات التي تجرى في مجالس الطلبة للجامعات والمدارس يفوز فيها "القواتيون" وان من هم دون الخمسين من العمر وينتمون إلى العونية باتوا قلة". ويلفت الى ان الخماسية فيما تتعاطى بشؤون الرئاسة اللبنانية فإن إسرائيل لا تتحدث عنها لا عبر الصحافة ولا عبر السياسيين، كما انها لا تعير امر التطبيع مع لبنان أي اهتمام الآن. كما أن الموقف الذي عبر جعجع عنه حول القضية الفلسطينية خفض كثيرا من منسوب اللعب على الموضوع الفلسطيني داخل "القوات"، إذ قال في هذا المجال كلاما مهما جدا بتأكيده "أننا مع القضية الفلسطينية وقد تصالحنا مع الفلسطينيين ونسينا ما جرى بيننا وبينهم". بمعنى أنه أراد أن يقول "لا يزايدن أحد علينا في القضية الفلسطينية".على "أن الديناميكية الأهم المرتقبة في المدى القريب، حسب المصدر القريب من المعارضة، لن تكون الخماسية وإنما الثنائية"، اذ يعتبر "أن حزب الله لديه حق الفيتو، وكذلك "القوات" التي باتت تملك أكبر كتلة نيابية مسيحية بعد التفكك في كتلة "التيار الوطني الحر".ويلفت المصدر الى "ان من ارتاح إلى مواقف جعجع كان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة (الذي يعتبره البعض أهم سفير عربي في العاصمة الأميركية) حيث أنه ايد جعجع في ما ذهب إليه، ما دل، في رأي المصدر، الى "أن هناك خطين لا يلتقيان أحدهما ضعف وهو الخط القطري ـ العوني، والثاني قوي وهو الخط الإماراتي ـ "القواتي".ويقول المصدر "ان القطريين أخطأوا في رهانهم على العونيين وعلى كل ما نسجوه مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ولذلك لم تعد الخماسية خماسية وشيئاً فشيئاً ستحل مكانها ثنائية، أي ثنائية "حزب الله" ـ "القوات اللبنانية"، على حد تعبيره.لذلك، يقول المصدر، العالم كله ينتظر موعد انتخابات الأميركية ولكن في لبنان لم يعد هناك خماسية حتى ولو اجتمع سفراؤها وجالوا على القيادات والكتل النيابية والسياسية. هناك ثنائية هي "القوات اللبنانية" و"حزب الله" لانهما القوتان اللتان تملكان القدرة على صناعة الحل أو الذهاب إلى الحرب.ويشير المصدر إلى أن باسيل تقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما "القوات" تقربت او تحاول التقرب في شكل من الاشكال من "الحزب" وهذا الأمر لم يتحدث عنه أحد لا تلميحا ولا تصريحاً. سابقا كانت "القوات" قريبة أو تتقرب من بري عبر النائب جورج عدوان الذي كان "رجل المهمات الصعبة" لديها، ولكن الصورة انقلبت راسا على عقب".يختم المصدر: "لقد كان خطاب جعجع لساعة موجها بالدرجة الاولى إلى حزب الله والثنائي الشيعي وحلفائه عموما، فقال ما معناه "تريدون الحديث في الدستور نتحدث في الدستور، لكن تعالوا لننتخب رئيس الجمهورية أولا، ... " تعالوا إحكوا معي".. تعالوا الى الحوار بعد انتخاب الرئيس، فلا قيمة لآراء الآخرين ايا كانوا عندي.ولا هم عندي سوى المسيحيين، أنا قوتي ليست 14 آذار عابر للطوائف، أنا الكتلة المسيحية الكبرى، تعالوا لنتحاور فأنا الطرف الأقوى".