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لبنان

عبدالله نوه بجهود وزارة الصحة في التلقي المبكر ضد الكوليرا

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:45
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كتب النائب بلال عبدالله في منصة "إكس": "ننوه بجهود وزارة الصحة في التلقيح المبكر ضد الكوليرا في المناطق الأكثر احتمالا للانتشار وكذلك بالدراسة الميدانية التي أجرتها مصلحة مياه الليطاني مشكورة والتي كشفت نقاط تلوث المياه المختلفة. مطلوب من كل المعنيين ميدانيا أوسع حملة توعية وإرشادات خاصة بما يتعلق بمياه الشفة والاطعمة".
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