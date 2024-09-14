الـ "Middle East Eye" :الشرق الأوسط محكوم عليه بزلزال كبير فماذا عن لبنان؟

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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الخوف يتجدد من بيروت إلى عمان مروراً برام الله من وقوع زلزال جديد. فالقوانين الطبيعية تتجاهل القضايا الجيوسياسية والحدود والصراعات، ففي الشرق الأوسط، يعيش الملايين من الناس على طول صدع البحر الميت، وهو منطقة خطر زلزالي رئيسية. ويقع الصدع، الذي تعود جذوره إلى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي، عند تقاطع الصفيحة الإفريقية والصفيحة العربية، ويخترق المنطقة من الجنوب إلى الشمال على مسافة 1200 كيلومتر، من خليج العقبة إلى تركيا، عبر فلسطين وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وإذا كانت المنطقة قد شهدت في العقود الأخيرة عدة زلازل منخفضة الشدة، بما في ذلك زلزال تموز الماضي، فإن موجة الصدمة الناجمة عن الزلزال الذي أغرق تركيا وسوريا في الحداد في السادس من شباط 2023، أيقظت شياطين قديمة، مدفونة في اللاوعي الجماعي، ولكن لم تُنسى".وبحسب الموقع، "منذ ذلك الحين، ظلت الأسئلة المزعجة تدور في كل مكان: هل من المحتم أن يشهد الشرق الأوسط كارثة ضخمة ذات يوم وهل المنطقة مستعدة؟ يعتقد صموئيل ماركو، أستاذ الجيوفيزياء في جامعة تل أبيب، أن كارثة كبرى أمر لا مفر منه.وأضاف في تصريح للموقع: "الماضي هو مفتاح الحاضر والمستقبل، وهو يظهر لنا ارتفاع وتيرة الزلازل في المنطقة وطبيعتها المدمرة". في الواقع، فإن حركة الصفائح التكتونية، وخاصة الصفيحة العربية، التي تتحرك ببطء ولكن بثبات نحو الصفيحة الأناضولية إلى الشمال، أمر لا مفر منه. ويتفق جلال الدبيك، مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح في نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مع هذا الرأي، وقال للموقع: "إن التعرض الجغرافي لفلسطين، مثل إسرائيل والأردن، يتراوح من معتدل إلى كبير للغاية. نتوقع زلزالًا بقوة ست إلى سبع درجات، وربما تتجاوز بعض المناطق في الشمال هذا الرقم"."وبحسب الموقع، "في حين يبدو أنه في حالة وقوع زلزال شديد، فإن الأردن سيكون البلد الأقل تضرراً، إلا أن هناك قلقاً كبيراً في أماكن أخرى، وخاصة في لبنان. وقال يحيى التمساح، أستاذ الهندسة المدنية المتخصص في دراسة الهياكل تحت تأثير الزلازل في جامعة بيروت العربية، للموقع: "إن التسارع، وهو قيمة الحساب الزلزالي، هو نفسه في كل أنحاء لبنان، لأن البلاد صغيرة للغاية. وهذا يشير إلى مدى تأثر الإقليم بأكمله". وأضاف: "يجب ألا ننسى أيضًا أنه بالإضافة إلى صدع اليمونة، هناك العديد من الصدوع الثانوية الأخرى، ذات الأهمية الأكبر أو الأقل، والتي يمكن أن تتحرك في أي وقت"."وتابع الموقع، "في الجنوب، حدد ماركو عدة نقاط ضعف: بين البحر الميت (الواقع بين إسرائيل والأردن وفلسطين) وبحيرة طبريا (في إسرائيل)، وكذلك بالقرب من خليج العقبة (المفتوح على البحر الأحمر، بين إسرائيل والأردن). وقال للموقع: "أحد الأساليب هو البحث عن مواقع حساسة لم تشهد زلازل لفترة طويلة، حيث يتراكم الضغط". وأوضح: "في الحالة الأولى، حدث آخر زلزال كبير في عام 1033، وهو ما يمثل ألف عام من تراكم الضغط البطيء. وبالقرب من البحر الميت، حدث آخر زلزال في عام 1212، مع زلزال أصغر في القرن الخامس عشر". وأضاف: "يمكننا أن نتعلم من الزلزال الذي وقع في تركيا. فالمكان الذي وقع فيه الزلزال لم يتحرك منذ عام 1157، على ما يسمى بالصدع الأناضولي الشرقي. لذا، وبينما لا نستطيع أن نعرف اللحظة الدقيقة للكسر، فمن الممكن مع ذلك تحديد المواقع"."وأضاف الموقع، "بما أن الزلازل الكبرى السابقة في تركيا والشرق الأوسط حدثت كل منها قبل ألف عام، فهل ينذر الانكسار الأخير في صفيحة الأناضول الشرقية بالسوء بالنسبة للبنان وإسرائيل وفلسطين؟ ويجمع الخبراء على أن هذا مجرد مؤشر، ولكن لا يوجد دليل علمي يدعمه. وقال ماركو: "ربما نرى مع الزلزال في تركيا إعادة تشكيل للمشهد الإقليمي، ولكن من المبكر للغاية أن نعرف ذلك". وفي حال وقوع زلزال شمال أو جنوب البحر الميت، هل نتوقع أن نرى مدناً مثل القدس أو رام الله تُمحى من الخريطة عاجلاً أم آجلاً؟ "الجيولوجيا المحلية مهمة أيضًا"، أجاب ماركو. وأوضح أن "المنازل المبنية على الصخر أقل تضررًا من تلك المبنية على الأرض. فكل من رام الله والقدس مبنيتان على الجبال، وهو ما يجعلهما آمنتين نسبيًا". "ومن ناحية أخرى، فإن مدن مثل الرملة واللد في إسرائيل قد تتضرر بشدة"، كما أشار ماركو".وبحسب الموقع، "يؤكد الدبيك أن زلزالاً بهذا الحجم سيكون مميتاً للغاية في الضفة الغربية. وقال للموقع: "إن القدرة الفلسطينية على التعامل مع مثل هذا الحدث ضعيفة للغاية. ويرجع ذلك أساساً إلى كوننا تحت الاحتلال". وأضاف: "نحن نفتقر إلى البنية الأساسية، وليس لدينا مطار. وقد تستغرق المساعدات الدولية ثلاثة إلى أربعة أيام للوصول إلى الموقع، لأن الأردنيين والإسرائيليين ربما يكونون منزعجين للغاية من وضعهم الخاص". ويشير الدبيك أيضًا إلى أن "المؤسسات والمنظمات غير الحكومية تفتقر إلى المعرفة في هذا المجال". وتابع قائلاً: "إن المهمة ستكون صعبة للغاية في ظل وجود العديد من مخيمات اللاجئين. فنحن لا نعاني من الضعف الجسدي فحسب، بل نعاني أيضًا من الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي".وتابع الموقع، "يتناقض هذا السيناريو مع أحدث التطورات الإسرائيلية في هذا الشأن. ففي شباط 2022، أطلقت البلاد رسميا نظاما وطنيا للتحذير من الزلازل. ورغم أن هذا النظام لا "ينبئ بالكارثة"، فإنه ينبغي أن يكون قادراً على تحذير الناس الذين يعيشون بعيداً نسبياً عن مركز الزلزال، وتوفير بضع ثوان ثمينة لهم.وأوضح ماركو: "هذا يكفي لإيقاف قطار حتى لا يخرج عن مساره، ولوضع المواد الخطرة في أماكن آمنة، ولإغلاق خطوط الغاز والكهرباء ذات الجهد العالي لمنع وقوع مأساة". ولكن في رأيه فإن هذا لا يجعل إسرائيل دولة مستعدة لمواجهة زلزال كبير، لأنها "تتمتع بتدريب جيد في الإنقاذ ولكن ليس في الاستعداد". وقال "إن قوانين البناء المضادة للزلازل لم تفرض إلا في عام 1995، وقد لا تتمكن العديد من المنازل القديمة من المقاومة". وأضاف ماركو "لم نقم بتثقيف السكان بشكل كافٍ حول السلوك الصحيح الذي يجب اتباعه، والسلطات بالتأكيد تخشى تخويف الناس".وبحسب الموقع، "في لبنان، يتزايد خطر الأضرار الناجمة عن الزلازل بشكل كبير بسبب الاكتظاظ، والبناء على تربة رديئة الجودة، فضلاً عن الممارسة المنتشرة المتمثلة في إضافة طوابق إلى المباني دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. وقال تمساح: "لدينا العديد من الأشخاص المعرضين للخطر، وخاصة في بعض أحياء بيروت، ومنطقة طرابلس، وعكار الذين تضررت مبانيهم بالفعل بفعل الزمن والرطوبة". وأشار الأستاذ إلى أن "المعايير المضادة للزلازل التي فرضتها الدولة في عام 2013 لم تُطبق في كل مكان، بسبب التكاليف التي تترتب عليها". إذاً، لبنان غير مستعد بشكل جيد لسيناريو كارثة كبرى".