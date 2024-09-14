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لبنان

رداً على الاعتداء على ‏كفرمان.. "الحزب" يقصف قاعدة ومقرا للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:28
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أعلن حزب الله في بيان انه ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفرمان، ‏قصف عناصره يوم السبت 14-9-2024، قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليقليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏
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