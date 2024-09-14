خريس: نعول على الحوار

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رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس احتفال تخريج طلاب الشهادات الرسمية في مؤسسات "أمل" التربوية من ثانويتي الشهيد محمد سعد ومجمع التحرير في صالة الخزامى في وادي جيلو.وكانت كلمة لخريس قال فيها: "اتوجه الى الطلاب الخريجين عليكم ان تكملوا مسيرة العلم والعطاء في مؤسسات امل التربوية التي بدأها الامام القائد السيد موسى الصدر ورعاها دولة الرئيس نبيه بري واوجه التحية للشهيدة غادة عبادي وللشهيد قاسم عادل بزي اللذان لهما بصمات العطاء والفداء في مؤسسات امل التربوية واستشهدا من اجل سيادة لبنان .ان سلاح العلم هو فجر الحياة وفجر الحياة هو فجركم نحو عالم افضل وقوة ايمانكم بالعمل والامل وان الطلاب هم قوة لبنان وان العلم هو من وصايا الرسول الاكرم" .وشدد على "ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي ونعول على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وهذا مطلوب في اسرع وقت فدعوته وطنية صادقة وجادة لانقاذ البلد ولا سبيل لنا الا الحوار لحل كل القضايا والمشكلات ومن يرفض هذه الدعوة كأنه يقول لا نريد رئيسا للجمهورية ويدعو لخراب البلد، فالواجب الوطني هو تلبية الحوار" .وقال: "الطلاب يحققون على المستوى الوطني والمقاومة انجازات وان الصروح التربوية التي أقامتها مؤسسات امل التربوية على مستوى الوطن هي تخرج المبدعين والابطال وما بين ثانوية الشهيد محمد سعد مجمع التحرير شهداء وقادة ودماءولا ننسى ايلول والشهداء القادة الذين قاتلوا على كل الجبهات من اجل لبنان. المقاومة طريق صحيح لمواجهة العدو الاسرائيلي".وختم: "حركة امل تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وهي ترفض كل محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني".