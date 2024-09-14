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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف مروّج مخدّرات في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
14-09-2024 | 04:40
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أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة الكفاءات ومحيطها.
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على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:
- خ. ف. (مواليد عام ١٩٩٢، سوري)
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الكفاءات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أبيض دون لوحات (تم ضبطها)، وبتفتيشه والدراجة تم ضبط ما يلي:
-  /21/ مظروفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي ٦٢٥ غ
- /6/ مظاريف بداخلها مادة السالفيا زنة المظروف الواحد حوالي ٦،٨ غ
- /6/ مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا زنة المظروف الواحد حوالي ٥،٥ غ
- /9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالي ٤،٧ غ
- هاتف خلوي ومبلغ مالي
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن الدراجة المضبوطة في محلة الكفاءات ومحيطها مقابل مبلغ /50/ دولارًا عن كل يوم عمل، وان الدراجة والمبلغ المالي المضبوطين هما حصيلة عمليات الترويج.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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