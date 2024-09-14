في ذكرى استشهاده الـ42.. هكذا استذكر سياسيو لبنان الرئيس بشير الجميل

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في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل ال42 استذكره السياسيون وكتبوا:وكتب النائب نديم الجميّل على منصة أكس، قائلا:" ٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان… لبنان اليوم على مفترق طرق، مسؤوليتنا اليوم تبقى الشعلة مضوية ليبقى راسنا مرفوع وكرامتنا منصانة… "وتابع:"المسؤولية كبيرة على كل فرد منا، كل شخص بآمن بلبنان. علينا اليوم ان نتوحد ونرص الصفوف ونعمل كل ما يلزم لنحافظ على لبنان اللي استشهد بشير من اجله، ولأجيال لبنان. السلام لروحك وروح رفاقك…"كما اشار النائب الياس حنكش في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل الى ان أكثر ما يعزينا ويفرحنا في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل أنه بعد ٤٢ سنة لا تزال صوره معلقة في كل منزل وكل شارع ولا تزال خطاباته تصدح في السيارات والساحات ولا يزال اسمه على كل لسان وفي كل خطاب.وتابع في منشور على منصة "أكس": "أما قتلته المجرمون فلا يزالون مختبئين كالجرذان ومتنكرين كالجبناء."بدوره، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة X:“اختصرتَ معنى الجمهورية بشخصيتك الرئاسية. حاولوا قتل الحلم باغتيالك، فبقي الحلم حياً في الذين ما زالوا على خطاك نحو الجمهورية القوية.بشير الجميل، جمهورية في رئيس.وكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: "نتوقف عند إرث رجل لم يكن مجرد قائد، بل كان رمزًا لفكرة لبنان الحر السيد، المستقل بقراره والمحصن بوحدته. بشير الجميل لم يكن فقط رئيسًا منتخبًا، بل كان تجسيدًا لأحلام وطن يُبنى على أساس الكرامة الوطنية والعدالة. استشهاده لم يكن نهاية لرسالته، بل بداية لمسيرة نضال مستمرة لأجيال آمنت بمبادئه وأهدافه. بشير الجميل ترك لنا إرثًا من الصمود والإيمان بلبنان الذي نحلم به جميعًا، وعلينا أن نبقى على العهد، حراسًا لهذا الحلم وملتزمين بالمضي قدمًا لتحقيقه. رحم الله الشهيد وكل من سار على درب الحرية".و كتب النائب أديب عبدالمسيح عبر منصة "اكس": "بنى الرئيس فؤاد شهاب مؤسسات هي غائبة عنا اليوم وحفظ الرئيس الياس سركيس الموقع وهو غائب عنا اليوم، أما بشير الجميل كرئيس، فأعطانا الحلم الحاضر معنا والحي فينا الذي نسعى لتحقيقه في كل يوم".