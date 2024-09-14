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لبنان

رياح ناشطة وأمطار متفرّقة... إليكم تفاصيل حال الطقس!

Lebanon 24
14-09-2024 | 05:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا سرعتها حدود الـ50 كلم /س شمال البلاد مع احتمال أمطار متفرقة ونشوء خلايا رعدية خاصة في المناطق الجنوبية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة يرافقها رياح ناشطة أحيانا حتى يوم الثلاثاء حيث يعود الى الاستقرار تدريجيا .

تحذير: من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المتر ونص خاصة الشواطئ الشمالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا سرعتها حدود ال50 كلم /س شمال البلاد مع احتمال أمطار متفرقة ونشوء خلايا رعدية خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، تتساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية كما تبقى الرياح ناشطة لتصل شمال البلاد حدود ال 45 كلم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطارمتفرقة خلال الفترة الصباحية.
 
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