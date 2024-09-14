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لبنان

جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!

Lebanon 24
14-09-2024 | 05:30
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سجلت اليوم جريمة بشعة في بلدة كوبا البترونية، وفق ما أفادت "مندوبة لبنان 24".

وفي التفاصيل، أن المدعو "ج.م" أقدم على الانتحار بعدما  قتل والده  "ا.م" داخل حديق منزله، وتوجه بعدها الى منزله واقدم على قتل زوجته  "ل.م" وابنه الذي لا يتخطى لـ٥ اعوام. 
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وعلى الفور توجهت دوريات من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية وعناصر البلدية وفرضوا طوقا امنيا في البلدة وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما وصلت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثث قبل ان ينقلها   الدفاع المدني والصليب الأحمر الى مستشفيات المنطقة لاكمال الإجراءات اللازمة.
وفي المعلومات الاولية أن خلفية الجريمة خلافات عائلية.

وعلم أن هذه الجريمة وقعت نتيجة خلفيات عائلية سابقة.
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