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لبنان

سامي الجميّل: يفقدون صوابهم بمجرّد سماع اسم بشير الجميّل

Lebanon 24
14-09-2024 | 06:48
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على منصة "أكس" في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل:" سنوات تمر ووهجك يزداد. تمر الأيام واسمك ما زال على كل لسان. سرّك أن باستشهادك كرّست نهجًا مقاومًا ونبضًا لبنانيًا تتناقله الأجيال".
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وتابع:" دربك درب البطولة يقلق أعداء لبنان، فيفقدون صوابهم بمجرّد سماع اسم بشير الجميّل لكن حزبك دائما بالمرصاد، صامد ثابت وعلى رموزه لا يساوم. مدرسة الكتائب التي استشهدت وأنت حامل رايتها، وفيّة لتضحياتك واضحة في طرحها وقوية بتصميمها على تحقيق حلمك".

وختم:" تحية لشهداء 14 أيلول في بيت كتائب الأشرفية، نفكّر فيكم كل يوم ومنكم نستلهم للاستمرار".
 
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